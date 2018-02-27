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Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 35 tutuklama

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da geçen hafta polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 35 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

27 Şubat 2018 18:03

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da geçen hafta polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 35 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19-25 Şubat tarihleri arasında, 54 kişiye \'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçu\'ndan, 25 kişiye \'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçu\'ndan, 5 kişiye de diğer suçlardan olmak üzere 84 kişiye işlem yapıldı. Şüphelilerden 27\'si Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla şube müdürlüğünden, 17\'si adli kontrol kararıyla, 5 kişi de savcılıktan serbest bırakıldı. 35 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
Operasyon kapsamında 517 gram esrar, 146 gram eroin, 403 gram kokain, 300 adet ecstasy hap, 67 adet sentetik ecza hap, 267 gram skunk maddesi, 7 gram metamfetamin, 55 gram bonzai, 3 gram afyon sakızı, 3 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 8 adet tabanca fişeği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 36 bin 630 TL, 20 euro ve 1400 dolar ele geçirildi.

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