-ANKARA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 46 kişi hakkında işlem yapıldı, 5 kişi tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği ilk operasyonda, 1041 adet ecstacy hap, 64 gram kokain, 1 adet esrarlı sigara, uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 1800 dolar ile kurusıkı bir tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 18 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerden 13'ü hakkında ''uyuşturucu madde kullanmak'' suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınanlardan 5 kişi de ''uyuşturucu madde ticareti yapmak'' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. İkinci operasyonda da Samsun yolundan Ankara'ya giriş yapan bir araç duruldu. Araçta narkotik köpekle yapılan aramada 11 kilo 380 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 28 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerden 21'i hakkında ''uyuşturucu madde kullanmak'' suçundan işlem yapılarak, serbest bırakıldılar. Gözaltında bulunan 7 kişinin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1240 lira ile bir miktar yabancı para ele geçirildi. Emniyette sorgulamaları tamamlanan 7 zanlı ise ''uyuşturucu ticareti yapmak'' suçundan adliyeye sevk edildi.