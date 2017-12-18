Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 46 kişi tutuklandı

ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da polis tarafından 10-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 46 kişi tutuklandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda silah ve uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta yaptıkları operasyonlarda, \'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak\' suçları ile ilgili 40 ayrı olaya karışan 103 kişi hakkında işlem başlattı. Polisin düzenlediği operasyonlarda, 4 bin 979 gram esrar, 192 gram eroin, 1309 gram kokain, 39 bin 55 ecstasy hap, 83 gram skunk, 2 bin 278 captagon hap, 18 gram metamfetamin, 4 gram bonzai, 50 miligram amonyak, 678 gram afyon sakızı, 7 hassas terazi, 12 tabanca, 11 tabanca şarjörü ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonlarda, haklarında işlem yapılan 103 kişiden 46\'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca operasyon kapsamında uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin 210 TL ele geçirildi.