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Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 31 kişi tutuklandı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da geçen hafta polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 31 kişi tutuklandı

22 Ocak 2018 21:56

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da geçen hafta polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 31 kişi tutuklandı.
İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-21 Ocak tarihleri arasında, 48 kişiye \'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçu\'ndan, 30 kişiye \'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçu\'ndan, 3 kişiye de diğer suçlardan işlem yapıldı. Şüphelilerden 32\'si, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla şube müdürlüğünden, 4 kişi savcılıktan, 13 kişi adli kontrol kararıyla, 1 kişi de çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 31 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
Operasyon kapsamında 1 gram esrar, 132 gram eroin, 2 gram kokain, 53 bin 625 ecstasy hap, 46 sentetik hap, 174 gram sentetik uyuşturucu skunk, 5 gram afyon sakızı, 23 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 1 hashas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 25 bin 130 TL, 50 dolar ve 550 euro ele geçirildi.

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