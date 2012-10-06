Ankara'da üst geçidin altında el bombaları ve mermi bulundu

Ankara'da Anadolu Bulvarı'ndaki bir üst geçidin ayağına bırakılan poşette, çok sayıda el bombası ve değişik çaplarda mermi çıktı.

Emniyet güçleri devriye görevi yaparken Anadolu Bulvarı'nda, Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelik Yüksek Okulu'nun yakınındaki üst geçidin altında şüpheli bir poşet fark etti.

İlk incelemede, poşet içerisinde çok sayıda mühimmat bulunduğunu belirleyen polisler, bölgeyi yayalara kapatırken, araç trafiğini de kontrollü şekilde sağladı.

Olay Yeri İnceleme ve bomba imha ekiplerinin tedbirli şekilde açtığı poşetten 11 el bombası ve değişik çaplarda 16 adet kaleşnikof fişeği çıktı. Güvenlik güçleri poşetten çıkan mühimmatı kayıt altına aldı.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin: Anodolu Bulvarı'nda bulunan mühimmat dolu poşetten 11 el bombası ile 16 kalaşnikof fişeği çıktığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Şahin, Ankara Ticaret Odası Kongre Salonu'nda düzenlenen 'Muhtarın Anayasa'daki Yeri ve Önemi Sempozyumu'na katıldı. Şahin, buraya gelişinde gazetecilerin, Ankara'da bulunan el bombalarıyla ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:

"Sabah saatlerinde polisimiz GİMAT yakınında, Anadolu bulvarı üzerinde, köprü altında bir poşet içinde 11 tane el bombası, 16 tane de kalaşnikok fişeğinden oluşan bir mühimmat buldu. Konu araştırılıyor. Örgüt bağlantılı olup olmadığı henüz belli değil. Her yönden Ankara polisimiz konuyu araştırıyor. Belirlenen ayrıntıları daha sonra Ankara Valiliğimiz paylaşacak."