Ankara'da ulaşıma yüzde 5 zam yapıldı

T24 - Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu'nda, başkentteki ulaşım ücretlerinde yeni tarifeler belirlendi. 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulanacak olan yeni tarifeye göre, toplu taşım ücretlerine ortalama yüzde 5 oranında zam yapıldı.



Açıklamada, EGO otobüsleri, metro ve Ankaray ulaşımında kullanılan tek binişlik kart ücretinin 1,85 liradan 1,65 liraya indirildiği vurgulanırken, çok binişli kartlarda ise tek biniş ücretinin 1,50 liradan 1,65 liraya çıkarıldığı bildirildi.



UKOME, uzun zamandır aynı fiyatta olan öğrenciler için indirimli biletlerin de 1,25 lira olmasını kararlaştırdı.



Bu arada yeni tarifelere göre özel halk otobüslerinde de tam bilet ücretleri 2 lira olurken, minibüslerde ise kısa mesafe 2 lira, uzun mesafe 2,30 lira olarak belirlendi.



EGO, metro ve Ankaray'daki çok binişli tam biletlerde uygulanan transfer ücretlerinin ise 50 kuruştan 55 kuruşa çıkarılmasına, indirimli biletlerden de ücret alınmaması uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı.



UKOME Genel Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanan diğer bir ücret tarifesi de Esenboğa Havalimanı'na seferleri bulunan EGO otobüslerine yönelik oldu. Yeni belirlenen tarifeye göre, havalimanına sefer yapan EGO otobüslerinin 2 tam bilet olan taşıma ücretlerinin, tek binişlik tam biletlerde yapılan indirim nedeniyle 3 tam bilete çıkarılmasına karar verildi.





