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Ankara’da ulaşıma yeni dava

Ankara Tüketici Hakları Derneği, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı son karara ilişkin Ankara 16. İdare Mahkemesi'nde ''iptal'' davası açtı.

15 Mart 2010 02:00

T24 - Ankara Tüketici Hakları Derneği, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı son karara ilişkin Ankara 16. İdare Mahkemesi'nde ''iptal'' davası açtı.


Ankara Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tam bilette 1.85 TL, indirimli bilette 1.15 TL ile Türkiye'nin en pahalı ulaşım hizmetini verdiğini savundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in halkı yanılttığını ve pahalı bir ulaşım ücret politikası izlediğini öne süren Çakar, Ankara Tüketici Hakları Derneği olarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı son UKOME kararına ilişkin Ankara 16. İdare Mahkemesi'nde ''iptal'' davası açtıklarını bildirdi.

Tüketiciler olarak boykot hazırlığı içinde olduklarını ve Ankaralıyı ulaşım hakkına sahip çıkmaya davet ettiklerini belirten Çakar, ''Ankaralıları belirleyeceğimiz bir gün araçları kullanmayarak boykot etmeye çağırıyoruz'' dedi.

15 Mart'ın Tüketici Hakları Günü olduğunu anımsatan Çakar, bu günü ''pasta keserek kutlayamadıklarını'', haklarını savunma mücadelelerini sürdürdüklerini söyledi.


Son karar

Başkentte, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu taşım ücretlerinin 2003 yılındaki uygulamaya döndürülmesi kararına mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararının ardından, 12 Mart Cuma günü toplanarak yeniden toplu taşıma ücretlerini belirlemişti.

Buna göre, EGO otobüsleri, metro ve Ankaray'da; tek binişlik manyetik kartlarda tam bilet 1.85 TL, indirimli bilet 1.15 TL olurken, çok binişli manyetik kartlarda tam bir biniş 1.50 TL, indirimli bir biniş 1.10 TL, özel halk otobüsleri ve özel toplu taşım araçları; tam bilet 1.85 TL, indirimli bilet 1.15 TL, kısa mesafe minibüs taşıma ücreti 1.85 TL, uzun mesafe ise 2.20 TL olarak belirlenmişti.

Toplantıda, 75 dakikalık transferler için ise yine tam bilette 50 kuruş, indirimli bilette ise ücret alınmaması karara bağlanmıştı.




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