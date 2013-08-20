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Ankara’da trans seks işçilerine saldırı

LGBT bireyler, bir kez daha şiddetin hedefi oldu. Ankara’da 30 kişilik bir grup, trans seks işçilerine saldırdı

20 Ağustos 2013 16:53

 

Ankara’da 30 kişilik bir grup, İskitler’de çalışan trans seks işçilerine saldırdı. Pembe Hayat LGBT Dayanışma Derneği yetkililerinin verdiği bilgiye göre, iki trans kadın hastaneye kaldırıldı, tedavileri sürüyor.

Bianet’ten Çiçek Tahaoğlu’nun haberine göre, dün akşam 22.00 sularında yaşanan olayda, kadın ve erkeklerden oluşan kalabalık bir grup İskitler’de çalışan trans seks işçilerini darp etti, sopa ve biber gazıyla saldırdı. Çok sayıda trans bireyin darp edildiği saldırıda, transların arabaları da tahrip edildi.

Pembe Hayat avukatı Ahmet Toköz’ün verdiği bilgiye göre, saldırganlar İskitler’e dört arabayla geldiler. Görgü tanıkları araçlardan birinin plakasını polise iletti ancak polis bu plakanın sahte olduğunu söyledi.

Avukat Toköz şöyle konuştu:

 

Polis pasif tutum sergiliyor

 

“Polisin olaylar karşısındaki pasif tutumu ve olayların yeterince üzerine gitmemesi trans bireylere yönelik benzeri saldırıların artacağına yönelik endişeleri artırıyor.

Emniyet teşkilatı ve adalet sistemi faillerin bulunması ve cezasızlıkla ödüllendirilmemesi için azami gayreti göstermek zorundadır. Aksi durum devleti yaşanan zulmün ortağı yapar ve insan haklarına saygılı devlet ilkesi ayaklar altına alınmış olacaktır.”

 

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