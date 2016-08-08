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Ankara'da trafolarda kablo kesen 3 kişi yakalandı

Trafoya giren kişiler, elektrik kablolarını keserek mahallelerin bazı bölümlerinde elektrik kesintisine neden oldu

08 Ağustos 2016 17:31

Ankara'da gece saatlerinde 3 mahallenin elektrik kaynağını sağlayan modüler servis trafolarının kablolarını kesen şüphelilere yönelik çalışmalarda 3 kişi yakalandı, olayla ilgili 2 şüpheli de aranıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, gece 03.00 civarında Mamak ilçesine bağlı Cengizhan, Akşemsettin ve Kutlu mahallelerinin bazı bölümlerine elektrik kaynağı sağlayan 3 modüler servis trafosuna giren kişiler, elektrik kablolarını keserek mahallelerin bazı bölümlerinde elektrik kesintisine neden oldu.

 

İki şüpheli için arama çalışmaları devam ediyor

 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda eşkallerini belirlediği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin en son Cebeci semtine bağlı Kutlugün Sokak üzerinde görüldüğü ihbarını alan ekipler, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Ara sokaklarda, apartmanlarda ve bahçelerde şüphelileri arayan ekipler, A.Ö, C.G. ve A.A.'yı, üzerlerindeki pense, vida ve elektrik kablolarıyla Mehmet Ali Altun Caddesi'nde yakaladı. 

Akşemsettin Mahallesi Demokrasi Parkı'ndaki trafoya giren 2 şüpheli de bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerden biri etrafı gözetlerken diğerinin trafoya girdiği ve ardından zanlıların olay yerinden kaçtıkları görüldü. Görüntülerdeki iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin, Demokrasi Parkı'ndaki trafoda şüphelilere ait parmak izi araması yaptığı ifade edildi.

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