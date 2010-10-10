-ANKARA'DA TRAFİK KAZASI: 5 ÖLÜ ANKARA (A.A) - 10.10.2010 - Ankara'daki trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle Eşref Bitlis Caddesi'nde, Mert Karakılıç'ın kullandığı 06 DC 3976 plakalı otomobil, orta refüjü aşarak, karşı şeritten gelen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 YKK 76 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücü Mert Karakılıç ile diğer araçta bulunan İsmail, Ayşe, Metin ve Meltem Tezel kaza yerinde hayatını kaybetti. Araçlarda sıkışan cesetler, itfaiye ekiplerce çıkarılarak morga kaldırıldı. Kaza yerine gelen Mert Karakılıç'ın babası ile Tezel ailesinin yakınları arasında kavga çıktı. Polis, tarafları biber gazı kullanarak güçlükle ayırdı.