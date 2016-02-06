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Ankara'da trafik kazası: 5 ölü, 5 yaralı

Ankara Bulvarı'nda bir otomobil ile ters yönde giden kamyonetle kafa kafaya çarpıştı

06 Şubat 2016 12:01

Ankara Bulvarı'nda kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut'tan şehir merkezi istikametine doğru gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 DJ 6762 plakalı otomobil, Ankara Bulvarı'nda ters yönde seyreden 06 BY 6182 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunanlardan 5'i olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan 5 kişi kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ölen 5 kişinin cesedinin, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yeri incelemesinin ardından morga gönderileceği bildirildi. 

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