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Ankara'da trafik kazası: 15 yaralı ANKARA (A.A)

30 Aralık 2011 18:53

-Ankara'da trafik kazası: 15 yaralı ANKARA (A.A) - 30.12.2011 - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 J 0795 plakalı dolmuş, Etimesgut Ahi Evran Caddesi 1544 Cadde kavşağında, 06 HPU 92 ve 06 BK 6341 plakalı otomobillerle çarpıştı. Devrilen dolmuştaki 15 kişi yaralandı. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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