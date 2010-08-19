-ANKARA'DA TRAFİK KAZASI: 13 YARALI ANKARA (A.A) - 19.08.2010 - Keçiören'de meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Burhan C'nin kullandığı 06 ZF 554 plakalı İncirli-Sokullu seferini yapan özel halk otobüsü, Keçiören'de Yunus Emre Caddesi ile Gün Sazak Caddesi'nin kesiştiği yerde, cenaze töreninden dönenlerin bulunduğu Selman Örs idaresindeki 06 KLB 20 plakalı minibüsle çarpıştı. Minibüste bulunan 13 kişi yaralandı. Numune Hastanesi ile Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.