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Ankara'da trafik kazası: 12'si asker 35 yaralı

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 12'si asker 35 kişi yaralandı

23 Ağustos 2012 13:05

Çorum'dan Ankara'ya gelmekte olan Savaş Çağdaş'ın kullandığı 19 KY 073 plakalı yolcu otobüsü, Samsun yolunda kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı sonra da dereye devrildi. Kazada, 12'si asker 35 kişi yaralandı.

Çevrede bulunanların yardımıyla dereden çıkartılan yaralılardan 12 asker GATA'ya, diğer yaralılar da çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan sürücü ise Kırıkkale'de jandarma karakoluna teslim oldu. Kaza anını anlatan yolculardan Mahmut Akpınar, ''Otobüs köprüye çarptı ve sonra da dereye yuvarlandı. Belimize kadar suya gömüldük. Sonrasını hatırlamıyorum'' diye konuştu.

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