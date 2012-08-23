Ankara'da trafik kazası: 12'si asker 35 yaralı

Çorum'dan Ankara'ya gelmekte olan Savaş Çağdaş'ın kullandığı 19 KY 073 plakalı yolcu otobüsü, Samsun yolunda kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı sonra da dereye devrildi. Kazada, 12'si asker 35 kişi yaralandı.

Çevrede bulunanların yardımıyla dereden çıkartılan yaralılardan 12 asker GATA'ya, diğer yaralılar da çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan sürücü ise Kırıkkale'de jandarma karakoluna teslim oldu. Kaza anını anlatan yolculardan Mahmut Akpınar, ''Otobüs köprüye çarptı ve sonra da dereye yuvarlandı. Belimize kadar suya gömüldük. Sonrasını hatırlamıyorum'' diye konuştu.