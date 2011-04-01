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Ekonomi

ANKARA'DA TRAFİĞE MİTİNG DÜZENLEMESİ ANKARA (A.A)

01 Nisan 2011 14:05

-ANKARA'DA TRAFİĞE MİTİNG DÜZENLEMESİ ANKARA (A.A) - 01.04.2011 - ''Yaşamları Parçalanırken Kaderleri Birleşenler, Güvenli İş, İnsanca Hayat İçin Yürüyor'' adlı miting nedeniyle 3 Nisan Pazar günü Ankara'da bazı güzergahlar trafiğe kapanacak. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Nisan'da saat 08.00'de Kolej Meydanı'nda toplanılarak 10.00-16.00 saatleri arasında, ''Yaşamları Parçalanırken Kaderleri Birleşenler, GÜvenli İş, İnsanca Hayat İçin Yürüyor'' adlı miting gerçekleştirilecek. Miting süresince Ziya Gökalp Caddesi, Kurtuluş Kavşağı, Kolej Kavşağı ve Kızılay Kavşağı trafiğe kapatılacak.

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