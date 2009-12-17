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Ekonomi

Ankara'da toplu taşımaya zam

1 Ocak 2010'dan itibaren geçerli olacak tarifeye göre otobüsler, Metro ve Ankaray'da çok binişli kartlarda tek biniş 1.39 TL'den, 1.50 TL'ye çıkarıldı.

17 Aralık 2009 02:00

T24- Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray'da çok binişli kartlarda tek biniş 1.39 TL'den, 1.50 TL'ye çıkarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu'nda, başkent ulaşımında yeni tarifeler belirlendi.

1 Ocak 2010 tarihinden itibaren uygulanacak olan yeni tarifeye göre EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray'da tek binişlik kartlarda tam bilet 1.69 TL'den 1.85 TL'ye, çok binişli kartlarda tek biniş 1.39 TL'den 1.50 TL'ye çıktı.

Yeni tarifede öğrenciler için indirimli biletlerde herhangi bir artış yapılmayarak 1.10 TL'de kaldı.

Manyetik kart kullanılmayan özel toplu taşım araçlarında ise tam bilet 1.69 TL'den, 1.85 TL'ye çıkarılırken, indirimli biletlerde yine bir artış yapılmadı.

Kent merkezine uzak mesafelerde yaşayan vatandaşların EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray'da geçerli olan 45 dakikalık transfer imkanının yetişmediğine ilişkin şikayetler üzerine süreyi 75 dakikaya çıkarttıklarını kaydeden UKOME yetkilileri, bu süre zarfında uygulanacak transferler için 50 kuruşluk bir ücret alınacağını bildirdi.

UKOME Genel Kurulu'nca görüşülerek karara bağlanan gündem maddesine ilişkin yayınlanan gerekçede ise, "Toplu taşımanın bir kamu hizmeti olduğu, bu hizmetten herkesin eşit, güvenli, konforlu ve en ucuz şekilde yararlanmasının asıl amaç olduğu vurgulanarak, 2008 yılı otobüs işletmesinin zararının 121.683.251.39 TL, yolculuk başına ortalama zararın 58 kuruş olduğu" bildirildi.

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