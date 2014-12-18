Ankara'da TMMOB üyelerine biber gazlı müdahale

Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) üyelerine, yaya yolunu kapattıkları gerekçesi ile polis biber gazı ile müdahale etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yürüyerek orada TMMOB Yasası'ndaki değişikleri protesto etmek isteyen TMMOB üyeleri, Güvenpark'ı yaya trafiğine kapattıkları için polis tarafından uyarıldı.

Muhammet Bayram’ın DHA’daki haberine göre, uyarıları dikkate alamayan grup ile polis arasında kısa süreli arbede çıktı. Grubun önüne barikat kuran emniyet güçlerine bayrak sopaları ile vuran grup üyelerine polis biber gazı ile müdahale ederek eylemcileri Milli Müdafaa Caddesine kadar uzaklaştırdı.

Müdahale sonrası TMMOB üyeleri açıklamalarını Milli Müdafaa caddesinde yaparak oradan uzaklaştı.

‘Polisin saldırısını kınıyoruz’

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, TMMOB üyelerine, yaya yolunu kapattıkları gerekçesi ile polis tarafından yapılan biber gazlı müdahaleyi kınadı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle; "TMMOB Yasası’nı değiştiren torba yasa taslağıyla ilgili TMMOB görüşünün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletileceği bugün, 12.30’da Ankara Kızılay’da Güvenpark’ta buluşarak basın açıklaması yapmak isteyen TMMOB üye ve yöneticilerine polis gaz ve copla saldırdı. Türkiye’nin dört bir tarafından Ankara’ya gelen TMMOB ve bağlı Odaların yönetim, onur, denetleme kurulları üyeleri ve dostlarımız bugün 12.30’dan itibaren Güvenpark’ta toplanmaya başladı. TMMOB’nin basın açıklaması yapmasına izin vermek istemeyen polis kitleye gaz sıkarak ve coplarla saldırdı.

Ancak TMMOB örgütlülüğü direndi ve basın açıklaması yapıldı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı yaptığı açıklamada, "TMMOB’nin üyelerinden, halkından ve bilimsel çalışmalarından aldığı güçle, ülkenin sömürülmesine, derelerin, ormanların, parkların yağmalanmasına ve AKP diktatörlüğüne karşı, kamusal alanları korumaya, halkın çıkarlarını savunmaya ve bu doğrultuda mücadele etmeye, direnmeye devam edeceğini belirtti. "Bu yasa çıkarsa ormanlar, dereler, kıyılar, kentler kaybederö diyen Soğancı, AKP’nin TMMOB’ye bu rant talanına karşı çıktığı için saldırdığını ifade etti. TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, polisin bu saldırgan ve antidemokratik tutumunu kınıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha belirtiriz, AKP iktidarının faşist saldırıları ve yaptığı mevzuat düzenlemeleri, Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB’nin, AKP piyasacılığına, gericiliğine, rant talanına ve faşizmine karşı mücadelesini engelleyemeyecektir."