Ankara'da Tillerson protestosu

Ankara Palas'ta Dışişleri iBakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson protesto edildi. Vatan Partisi Öncü Gençlik üyeleri, "Silahlarınız, milyon dolarlarınız, vız gelir bize vız. Tillersonunuz geldi" ve İngilizce "Zeytin Dalı operasyonu emperyalist projeyi çökertiyor" yazılı pankartlar ve Türk bayraklarıyla Çavuşoğlu-Tillerson görüşmesinin yapıldığı Ankara Palas önüne geldi.

​Öncü Gençlik üyeleri, burada "Katil Tillerson, Türkiye'den defol", "Katil ABD, işbirlikçi PKK", "Kahrolsun ABD emyeryalizmi", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Yankee go home" sloganları attı.

Polis, protestocuları yolu kapatmamaları için uyardı ve ardından kalkanlarla müdahale ederek Ankara Palas'ın önünden uzaklaştırdı. Polis, gruba biber gazıyla da müdahalede bulunurken iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.