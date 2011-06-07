Ankara'da telekulak çetesi operasyonu

T24- Ankara'da özel dedektiflik bürosu adı altında faaliyet gösterip hukuka aykırı şekilde elde ettikleri kişisel verilerle şantaj yaptıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.





Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel dedektiflik bürosu adı altında faaliyet gösteren bir suç örgütünü takibe aldı.





Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, aralarında Milli Savunma Bakanlığında görevli bir subay ile bir polis ve Keçiören Kaymakamlığında görevli bir kişinin bulunduğu 10 kişiyi, ''kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme'', ''kişiler arasındaki konuşmaları dinleme, kayda alma'', ''tehdit ve şantaj'' suçlarından gözaltına aldı.





Zanlılara ait kamera, dinleme cihazları ve ''böcek detektörü'' olduğu belirtilen cihaza el konuldu.

Zanlılardan 6'sının emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı, 4'ünün ise adli mercilere sevk edileceği bildirildi.





Operasyonun sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.(aa)

