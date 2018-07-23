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Ankara'da tedavi gören yaralı asker şehit oldu

Şehit Uzman Çavuş Fatih Ervan, yarın memleketi Elazığ'da toprağa verilecek

23 Temmuz 2018 20:06

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lılarca yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Fatih Ercan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Ercan, 10 Haziran 2018 tarihindeki operasyonlar sırasında PKK'lılar tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu  yaralandı. 

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ercan, sabah saatlerinde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehit Uzman Çavuş Fatih Ervan, yarın memleketi Elazığ'da toprağa verilecek. (DHA)

 

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