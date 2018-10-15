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Ankara'da tarihi eser operasyonu

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 30 tarihi eser ele geçirildi

15 Ekim 2018 19:38

ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 30 tarihi eser ele geçirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen hafta çarşamba günü İstanbul\'dan Ankara\'ya tarihi eser getirileceği yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Kahramankazan ilçesi Kışla otoban gişelerinde durdurduğu R.Ş.\'nin aracında arama yaptı. Araçta yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait 30 tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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