Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi

Başkent'te taksi ücretlerine bugünden itibaren yüzde 8 oranında zam yapıldı. Taksimetre açılış fiyatları 2.50 TL'den 2.70 TL'ye, kilometre ücreti ise 2.10 TL'den 2.40 TL'ye çıktı.



Sabah saatlerinde 7 bin 700 taksiye, Maliye Bakanlığı'ndan ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'ndan gelen görevliler tarafından taksimetre ayarı yapıldı.

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, taksimetre fiyatlarına yüzde 8-9 oranında zam yaptıklarını söyledi.

Öte yandan, 1 Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmelikle, Türkiye'de tek tip taksimetre dönemi başlıyor.

Yeni yönetmelikle taksi 10 kilometrenin altında seyir yaptığı zaman taksimetre beklemeye geçecek.