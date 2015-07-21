Ankara'da Suruç katliamı hakkında yapılan değerlendirmeler ne?

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek, Suruç katliamı sonrası Ankara'da yapılan değerlendirmeleri yazdı. Zeyrek, "Ankara’da güvenlik uzmanlarına göre Suruç’taki IŞİD saldırısının ilk hedefi HDP ile PKK’yı devlet ve geçici hükümetle karşı karşıya getirmek. İkinci hedef ise Türkiye’ye 'Bize yönelik operasyonlara devam ederseniz hedef olursunuz' mesajı vermek" dedi.

Zeyrek'in Hürriyet'te "Ankara: Saldırının iki hedefi var" başlığıyla yayımlanan (20 Temmuz 2015) yazısı şöyle:

Suruç saldırısı, IŞİD’in HDP’yi ve Kürt siyasi hareketini hedef alan 4’üncü büyük saldırısı oldu. Ankara’da yapılan değerlendirmeye göre kitlesel katliam hedefleyen örgüt, HDP ile PKK’yı devlet ve geçici hükümetle karşı karşıya getirerek, karşısındaki Türkiye cephesini bölmeyi hedefliyor. Güvenlik uzmanlarına göre IŞİD’in ikinci hedefi ise Türkiye’ye “Operasyonlara devam ederseniz siz de hedef olursunuz” mesajı veriyor.

Bir güvenlik uzmanı, olayların ardından gösterilen tepkilere dikkat çekerek “Hükümet ile Kürt hareketini karşı karşıya getirme konusunda da başarılı oluyorlar” dedi. Türkiye’de IŞİD ile mücadelenin önemli isimlerinden biri, IŞİD’in Türkiye’deki son saldırılarını Hürriyet’e yorumladı. Adana ve Mersin’deki HDP binaları, seçim öncesi HDP Diyarbakır mitingindeki saldırı ve Suruç eylemlerine dikkat çeken uzman, Suruç saldırısının en az Diyarbakır eylemi kadar stratejik bir saldırıyı içerdiğini vurguladı.

Güvenlik uzmanının yaptığı değerlendirmede şu başlıklar öne çıktı:

IŞİD, Türkiye’de şu ana kadar hedef olarak Suriye’de savaş içinde olduğu PYD ile ilişkili grupları seçti. Yani HDP’yi, PKK’yı ya da PYD’ye destek olan grupların tamamını...

Bu saldırıların başka bir ortak hedefi de Türkiye’de hükümet ve devlet ile Kürtleri karşı karşıya getirmek. Zira, IŞİD’in dört önemli saldırısından sonra başta HDP olmak üzere hedefteki bütün gruplar hükümeti ve Türkiye’yi sorumlu tuttu.

IŞİD bu şekilde Kobani’de yenilmesine neden olan Türkiye-PYD ittifakını ve ABD’nin desteği ile de oluşan uluslararası cepheyi de bozmayı hedefliyor.

IŞİD yaklaşık 1 yıldır kendisine yönelik mücadeleyi ve operasyonları yoğunlaştıran Türkiye’ye “Operasyonları arttırırsanız, Türkiye de bedel öder” mesajı veriyor.

En büyük sorun, IŞİD içindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Kayıtları olmayan ve Türkiye’ye giriş çıkış yapma imkanı bulan IŞİD üyeleri, sadece Suriye’deki çatışmalarda değil, intihar saldırılarında da rol alıyorlar. Son bir yılda 300 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı IŞİD saflarında savaşırken öldü ve cenazeleri Türkiye’ye getirildi.

Mücadele ivme kazandı

Türkiye’de son 6 ayda yoğunlaşan operasyonlarda, Sakarya, Malatya, Eskişehir, İstanbul, Hatay, Ankara, Bursa, Gaziantep ve Antalya gibi şehirlerde yapılan büyük IŞİD operasyonlarında yaklaşık 450 kişi gözaltına alındı. Bunların yaklaşık 90’ı tutuklandı. Türkiye’den Suriye’ye ve Suriye’den Türkiye’ye geçişler konusunda da önlemler arttırıldı. Sınırlarda yoğunlaşan önlemler sayesinde son 1 yılda iki taraflı geçiş yapmak isteyen 500’e yakın IŞİD mensubu yakalandı. Şu ana dek 15 bin yabancı uyruklu kişi için tahdit konuldu ve sınırlara bildirilerek Türkiye’ye giriş çıkışları engellendi. 1500 yabancı, IŞİD bağlantısı nedeniyle Türkiye’den sınır dışı edildi. Son 6 ayda, 1100 kişi sınırdan geri çevrildi. Otogar ve havaalanlarında yapılan değerlendirmelerde 320 yabancı uyruklu kişi yakalandı.