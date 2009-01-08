Ankara'da sürpriz ziyaretler

Kanadoğlu'nun telefonları dinleniyormuş

Asker baskını iki aydır bekliyordu

Saat 12:20

Başbakan'a sürpriz karşılama





Saat 14:00

Yüksek yargıda gerilim

Saat 14:10

Başbakanlık'ta acil zirve

Saat 14:15

İçişleri Bakanı Köşk'te



Saat 14:20

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ağır konuk

Saat 14:45

İçişleri bilmecesi

Saat 15:00

Emniyette 'doğal' görüşme

Saat 15:15

Çiçek'ten yüksek yargıya uyarı

Saat 15:30

Yargıtay'dan ses çıkmadı

Saat 15:30

YÖK Başkanı da Başbakanlık'ta



Saat 15:40

Başbuğ Başbakanlık'tan ayrıldı



Saat 16:00

Yargıtay'dan sızan ilk bilgiler



Saat 16:05

YÖK Başkanı Başbakanlık'tan ayrıldı

Saat 16:15

Başbakanlık'tan kısa açıklama

Saat 16:30

Köşk'te gecikmeli olağan ziyaret

Saat 17:15

Yargıtay Başkanı Gerçeker

Saat 17:30

TSK: Görüşlerimizi aktardık





Saat 17:55

Erdoğan, Şahin'le görüştü



Ergenekon'un son dalgasının ardından bugün Ankara ve İstanbul'da olağanüstü bir trafik yaşandı. Devletin zirvesinde beklenmeyen ve teamüllere aykırı bazı görüşmeler yapıldı. Bu olağanüstü trafikle ilgili birçok spekülasyon yapıldı ancak henüz kimseden bir açıklama gelmedi.İşte dakika dakika devletin zirvesinde yaşanan olağanüstü trafik:Başbakan Erdoğan, İstanbul'daki diplomatik temaslarının ardından Başkent'e dönüşünde havaalanında ilginç bir karşılama töreni bekliyordu. Teamüllerin aksine Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Erdoğan'ı karşılamaya gelmişti. İkili Erdoğan'ın makam aracına binerek Başbakanlık'a hareket etti. Bu yolculuk sırasında Gönül, Erdoğan'a Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ'un acil randevu mesajını iletti. Ve son durum hakkında bilgi verdi.Yargıtay Başkanlar Kurulu, dün Ergenekon operasyonu kapsamında gerçekleşen şok gözaltılar ve baskınların ardından durum değerlendirmesi yapmak üzere olağanüstü toplandı. Gözler Yargıtay'dan gelecek açıklamaya çevrildi...Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ bugün saat 14.30'da haftalık olağan görüşmesi için Genelkurmay Karargahı'ndan ayrıldı. ancak Başbuğ'un konvoyu rotasını Köşk yerine Başbakanlık'a çevirdi. Genelkurmay konvoyunun Başbakanlık'a yaptığı ani ziyaret Başkent'te heyecanı doruğa çıkardı.Heyecanı artıran bir randevu da Çankaya Köşkü'nde gerçekleşti. İçişleri Bakanı Beşir Atalay pogram dışı olarak Çankaya Köşkü'ne çıktı.İstanbul 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Bülent Dağsalı, Başbuğ'un Erdoğan'ı ziyaret ettiği saatlerde Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Beklenmeyen ziyaretin nedeni toplantı bitine kadar öğrenilmedi.Toplantı yapıldığı sıralarda Ankara'da gözaltına alınan Ergenekon sanıklarının sorguları aynı binada başlamak üzereydi.İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le yaklaşık 25 dakika süren bir toplantı yaptı. Görüşme talebinin İçişleri Bakanı'ndan geldiği öğrenildi ancak ayrıntılara dair bir açıklama yapılmadı.Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ile Tümgeneral Dağsalı'nın sürpriz toplantısı sona erdi. Görüşmenin ardından aynen şöyle bir açıklama yapıldı: "İstanbul 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Bülent Dağsalı, İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ı doğal afetler konulu bir seminere davet etmek için ziyaret gerçekleştirmiştir."Başbakan Yardımcısı CemilÇiçek, 24 kanalında canlı yayında yaptığı açıklama ile Yargıtay Başkanlar Kurulu'nu uyardı. Kurulun toplantı sonrasında Ergenekon konusunda bir açıklama yapması halinde İhsas-ı rey durumu yaratacağını vurguladı.Yaklaşık 1,5 saat süren Yargıtay Başkanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Ancak toplantının ardından yazılı ya da sözlü bir açıklama yapılmayacağı duyuruldu.YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Başbakan Erdoğan ile görüşmek üzere Başbakanlık Resmi Konutu'na geldi. Prof. Dr. Özcan'ın haftalık olağan görüşme için geldiği bildirildi ancak Özcan'ın konuta girdiği sırada Başbuğ'un da binada olması dikkati çekti.Erdoğan ve Başbuğ'un 1 saat 15 dakikalık görüşmesi sona erdi. Taraflardan açıklama gelmedi. Genelkurmay Başkanı yaklaşık 2 saat gecikmeli olarak Çankaya Köşkü'ne hareket etti.Yargıtay Başkanlar Kurulu'ndan sonra açıklama yapılmayacak duyurusu delindi. İçeride konuşulanlarla ilgili ilk bilgiler sızdı. Gelen bilgilere göre toplantıda son dönemde artan telekulak iddiaları ve Ergenekon operasyonu konuşuldu. Ayrıca üyeler rahatsızlıklarını dile getirerek Ergenekon konusunda endişeli olduklarını vurguladılar.YÖK Başkanı Özcan, Başbakanlık'a yaptığı ziyareti tamamlayarak Erdoğan'ın konutundan ayrıldı.Başbakan Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Org. Başbuğ arasında gerçekleşen sürpriz buluşmanın ardından ilk açıklama Başbakanlık'tan geldi. Başbakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:''Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün, Başbakanlık Resmi Konutu'nda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın İlker Başbuğ ile bir görüşme yapmıştır. Sayın Genelkurmay Başkanı'nın talebi üzerine gerçekleşen görüşmede gündemdeki son gelişmeler değerlendirilmiştir.''Genelkurmay Başkanı Org. Başbuğ, haftalık olağan görüşmesi için iki saat gecikmeli olarak girdiği Çankaya Köşkü'nden 20 dakika sonra ayrıldı.Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken açıklama yapmama kararı aldıklarını söyledi. Gerçeker, "Gerektiği zaman gerekli haberleri vereceğiz. Biz istiyoruz ki her şey yasaya uygun olsun. Yeri geldiğinde gerekli şeyleri söylerim.Arkadaşlarımız bu konudaki hassasiyetleri dile getirdiler. Çeşitli konular görüşüldü. Ancak bir açıklama yapmama kararı aldık.Hukuk devleti ilkelerinin yürütülmesi, hukuk kurallarına uyulmasını söylüyoruz.Biz hukuk adamıyız. Biz konuşmamıza da davranışlarımıza da dikkat etmeliyiz. İhsas-ı Rey'den kaçınmalıyız" dedi.Genelkurmay Başkanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Genelkurmay Başkanı bugün öğleden sonra yapmış olduğu görüşmelerde; özellikle dün yaşanan gelişmelerle ilgili görüş ve değerlendirmelerini, sırasıyla Sayın Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sunmuşlardır." denildi.Başbakan Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'le görüştü.