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Ankara'da sürpriz MİT-MOSSAD buluşması

Türkiye ile İsrail arasında Mavi Marmara baskınından bu yana en üst düzey resmi temaslardan biri istihbarat alanında yaşandı

12 Haziran 2013 19:03

Ankara sürpriz bir istihbarat zirvesine ev sahipliği yaptı. MOSSAD Başkanı Tamir Pardo, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüştü.

Türkiye ile İsrail arasında Mavi Marmara baskınından bu yana en üst düzey resmi temaslardan biri istihbarat alanında yaşandı.

NTV'de yer alan habere göre, İsrail'e ait özel bir uçakla pazartesi günü Türkiye'ye gelen MOSSAD Başkanı Tamir Pardo, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüştü.

Görüşmelerde İran ve Suriye başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularının ele alındığı öğrenildi.

Pardo'nun Başbakan Erdoğan ile de görüşmek için randevu talebinde bulunduğu ancak Başbakanlık'tan bu konuda geri bildirim yapılmadığı belirtildi.

 

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