T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da 'sürpriz konuklu' resepsiyon

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ''2012 Uluslararası Cesur Kadınlar'' ödülüne layık görülen CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey onuruna resepsiyon verdi.

23 Mart 2012 01:13

 

T24 - ABD Büyükelçiliği'nde Şafak Pavey onuruna bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonun; Nedim Şener, Rakel Dink, Sırrı Sakık, Hasip Kaplan gibi sürpriz konukları da vardı.
 
Resepsiyona, geçen hafta tahliye olan gazeteci Nedim Şener, Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, CHP lideri Kılıçdaroğlu, BDP'li Sırrı Sakık ve Hasip Kaplan da katıldı.
 
Şafak Pavey, geçtimiz günlerde Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın "Uluslararası Cesur Kadın Ödülü"nü, Washington'da Hillary Clinton ve Michelle Obama'nın elinden almıştı.
 
Ricciardone, bu akşam saatlerinde Pavey onuruna bir resepsiyon verdi.
 
 

Büyükelçi'den Pavey'e övgü

 
 
Türkçe yaptığı konuşmasında Pavey'e övgüler yağdıran Ricciardone, "Şafak Hanım geldiğiniz ve evimize onur verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Kadınlar adına, özel ihtiyaç sahibi insanlar adına, hepimiz adına yaptığınız ilham verici çalışmalarla sadece benim değil, buradaki ve istanbul'daki diğer Amerikalı diplomatların da hayranlık duyduğu bir kişisiniz" diye konuştu.
 
Şafak Pavey de bu ödüle layık görüldüğü için çok memnun olduğunu dile getirerek, ''Cesaret ödülü almam sadece benimle ilgili değil, ben bu ödülü Türkiye'nin bütün cesur yürekli kadınları için aldığımı düşünüyorum. Her ödülün özelliği ve öneminin aslında sorunlara dikkati çekmek olduğunu ve sadece o kişiyle ilgili olmadığını düşünüyorum'' diye konuştu.

ETİKETLER

süpriz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24