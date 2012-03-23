Ankara'da 'sürpriz konuklu' resepsiyon

T24 - ABD Büyükelçiliği'nde Şafak Pavey onuruna bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonun; Nedim Şener, Rakel Dink, Sırrı Sakık, Hasip Kaplan gibi sürpriz konukları da vardı.

Resepsiyona, geçen hafta tahliye olan gazeteci Nedim Şener, Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, CHP lideri Kılıçdaroğlu, BDP'li Sırrı Sakık ve Hasip Kaplan da katıldı.

Şafak Pavey, geçtimiz günlerde Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın "Uluslararası Cesur Kadın Ödülü"nü, Washington'da Hillary Clinton ve Michelle Obama'nın elinden almıştı.

Ricciardone, bu akşam saatlerinde Pavey onuruna bir resepsiyon verdi.

Büyükelçi'den Pavey'e övgü

Türkçe yaptığı konuşmasında Pavey'e övgüler yağdıran Ricciardone, "Şafak Hanım geldiğiniz ve evimize onur verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Kadınlar adına, özel ihtiyaç sahibi insanlar adına, hepimiz adına yaptığınız ilham verici çalışmalarla sadece benim değil, buradaki ve istanbul'daki diğer Amerikalı diplomatların da hayranlık duyduğu bir kişisiniz" diye konuştu.

Şafak Pavey de bu ödüle layık görüldüğü için çok memnun olduğunu dile getirerek, ''Cesaret ödülü almam sadece benimle ilgili değil, ben bu ödülü Türkiye'nin bütün cesur yürekli kadınları için aldığımı düşünüyorum. Her ödülün özelliği ve öneminin aslında sorunlara dikkati çekmek olduğunu ve sadece o kişiyle ilgili olmadığını düşünüyorum'' diye konuştu.