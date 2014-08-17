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Ankara'da Suriyelilerin kaldığı 3 evde yangın

Polis, Suriyelilerin kaldığı evlerdeki yangınların kundaklama sonucu çıkmış olabileceği üzerinde duruyor

17 Ağustos 2014 22:47

Ankara’da İsmet Paşa Mahallesi'ndeki 3 farklı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Emniyet güçleri, Suriyelilerin kaldığı evlerdeki yangınların çıkış nedeniyle ilgili kundaklama şüphesi üzerinde duruyor.

Radikal’de yer alan habere göre, İsmet Paşa Mahallesi Akşehir ile Bayır sokaklarda bulunan üç ayrı evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle peş peşe yangınlar çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangınlara müdahale etti.

Suriyelilerin kaldığı evlerdeki yangınlar kısa süreden söndürülürken, emniyet güçlerinin, kundaklama şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

Başta Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adana olmak üzere Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı illerde Suriyelilere yönelik saldırılar son günlerde büyük artış gösterdi.

 

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