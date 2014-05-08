Ankara'da Suriyelilerin evleri yakıldı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Suriyeli mültecilerin iddiaya göre bir kişiyi darp etmesi üzerine toplanan bir grup Suriyelilerin oturduğu binayı taşlayıp, ateşe verdi. Büyüyen olaylar, polisin müdahalesi ile son buldu. Birçok kişinin yaralandığı kavgada polis bazı kişileri gözaltına aldı.

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesindeki Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyelilerin kaldığı binanın önünden geçen bir kişi, iddiaya göre tartıştığı Suriyeliler tarafından darp edildi. Olayın ardından mahalleli ile Suriyeliler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Suriyelilerin kaldığı üç katlı bina taş yağmuruna tutuldu. Olayların büyümesi polis mahalleye gelerek gruba müdahale etti. Polis, grubu dağıtmakta güçlük çekince olay yerine takviye Çevik Kuvvet ekipleri gönderildi. Çevik Kuvvet ekipleri mahalleliyi dağıttıktan sonra Suriyelileri Altındağ Polis Merkezi'ne götürdü.

Çevik Kuvvet polislerinin olay yerinden ayrılmasının ardından yeniden toplanan mahalleli, Suriyelilerin oturduğu binaya saldırdı. Kalabalığın fırlıttığı yanıcı maddeler nedeniyle binanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı. İhbar üzerine tekrar mahalleye gelen polis ekipleri itfaiyeye haber verdi. Mahalleli, yangına müdahale etmek için gelen itfaye aracının önüne geçerek sokağa girmesine engel olmak istedi. Polis ekiplerinin aracın önüne geçen grubu dağıtmasının ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin kısa süren müdahalesinin ardından yangın söndürülürken evde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu mahalleli dağılırken, olaylar sırasında polislerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından çağırılan ambulanslarla çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Gerginlik sırasında çok sayıda mahalleli de gözaltına alındı.



Polis ekipleri bir süre daha mahallede güvenlik önlemi alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.