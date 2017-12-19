Ankara'da şüpheliye ateş eden polis kazayla meslektaşını şehit etti

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki kimlik kontrolü sırasında şüphe üzerine araçtan indirilen kişinin açtığı ateşe karşılık veren polis memuru kazayla meslektaşını vurdu. Yaralanan polis memuru olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hürriyet'in Emniyet birimlerine dayandırdığı haberine göre, Siirt-İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü kimlik kontrolü amacıyla Gölbaşı girişindeki güvenlik noktasında durduruldu. Polis kontrol sırasında biri kadın iki kişiden şüphelendi. Polis, erkek olan şüpheliden çantasını alarak aşağı inmesini istedi. Şüpheli aşağı iner inmez kaçmaya başladı. Polis memurları şüpheliyi yakalamak için peşinden koştu ve uyarı ateşi açtı.

Kovalamaca sırasında uyarı atışı yapan bir polis memuru, arkadaşını vurdu. Yapılan müdahalelere rağmen polis memuru kurtarılamayarak şehit oldu. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da Gölbaşı ilçesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı'nın ilk geçtiği haberde yolcu otobüsünden polise ateş açıldığı ve bir polis memurunun şehit olduğu iddia edilmişti.