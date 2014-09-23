Ankara'da 'su tartışmaları Meclis'e taşındı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Ankara’nın suyunu temize çıkarma çabalarıyla başlayan “su savaşları” TBMM Hastanesi’ne taşındı. CHP Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu, karın ağrısı, mide bulantısı, ishal ve benzeri şikayetlerle TBMM kampusundaki hastaneye başvuru yapıldığını söyledi. “Benzer şikâyetlerin TBMM'de görev yapan personel ve hatta Milletvekillerinde de yaygın olduğu iddia edilmektedir” diyen Karaahmetoğlu, Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in bu nedenle hastaneye başvuranların sayısını açıklamadığını da gündeme taşıdı.

CHP Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu, Cemil Çiçek ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na yönelttiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

‘Meclis personeli ve vekiller de ishal’

“Ankara'da ağustos ayından bu yana hastanelere karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal şikâyeti ile başvuran vatandaşlarımızın sayısındaki belirgin artış dikkat çekmektedir. Benzer şikâyetlerin TBMM'de görev yapan personel ve hatta milletvekillerinde de yaygın olduğu iddia edilmektedir. TBMM yerleşkesinde milletvekilleri ve TBMM personeline hizmet veren bir hastane hizmet vermektedir.

-Ağustos ayından bu yana TBMM hastanesine karın ağrısı, mide bulantısı, ishal ve benzeri şikâyetlerle başvuru yapan Milletvekili ve personel sayısı nedir?

-Bununla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ile bilgi paylaşımınız olmuş mudur?

İshal vakalarındaki artışın sebebi nedir?

-Ankara da ağustos ayından bu yana Bakanlığınıza bağlı kamu ya da özel sağlık birimlerine karın ağrısı, mide bulantısı, ishal ve benzeri şikâyetlerle başvuran hasta sayıları tespit edilmiş midir? Açıklar mısınız?

-Ankara'da ağustos ayından bu yana bu şikâyetlerdeki belirgin artısın sebepleri üzerine Bakanlığınız herhangi bir araştırma yapmış mıdır? Bu artışın sebeplerine ilişkin Bakanlığınızın tespitlerini kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyor musunuz?

-Ankara'da şebeke içme suyu üzerine Bakanlığınız mikrobiyolojik, kimyasal ve diğer analizleri gerçekleştirmiş midir? Sonuçlarını kamuoyu ile paylaşır mısınız?