Ankara'da stant açan sol görüşlü öğrencilerle izinli askerler arasında gerginlik; 15 gözaltı

Ankara'da Devrimci Liseliler (DEV-LİS) üyesi bir grup, "Özgürlüğe Yürüyoruz" konseri için stant açtı. Gruba, çarşı iznine çıkan bazı askerlerin tepki göstermesi üzerine arbede yaşandı. Olayda 15 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kızılay Yüksel Caddesi-Konur Sokak köşesinde "Özgürlüğe Yürüyoruz" konseri için stant açan Devrimci Liseliler üyesi bir grup ile çarşı iznine çıkan bazı askerler arasında gerginlik yaşandı. Çarşı iznindeki askerler, stant açan gruba, "Her gün şehit geliyor, siz neyle uğraşıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Hürriyet'teki habere göre, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahale ettiği olayın ardından 15 Dev-Lis üyesi gözaltına alındı.

Bazı vatandaşlar polisi alkışladı





Gözaltı işlemi sırasında çevredeki vatandaşlar, polis ekiplerine alkışlarıyla destek verdi. Vatandaşlar, alkışlar eşliğinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı. Gözaltına alınanlar, işlemlerinin yapılması için sağlık kontrolünün ardındanAnkara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.