Ankara'da 'sosyal medya' operasyonu

Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle sabah saatlerinde Ankara merkezli gözaltı operasyonu başlatıldı. 10 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Operasyonda HDP Dışilişkiler Bürosu çalışanı Evren Çevik de gözaltına alınanlar arasında yer alıyor.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı, sosyal medya yapılan paylaşımları gerekçe gösterilerek 10 kişi hakkında gözaltı kararı aldı. Sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında HDP Dışilişkiler Bürosu çalışanı Evren Çevik gözaltına alındı. “Örgüt propagandası, sosyal medya paylaşımları” gerekçesiyle yapılan operasyonda birçok kişinin de arandığı öğrenildi.

Evren, evinde yapılan aramanın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi