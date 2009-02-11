Ankara’da siyaset spora ‘resmen’ el attı

Gökçek Ankaragücü’nü istiyor. Karayalçın: Oyuna gelmeyin



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Ankaraspor’la Ankaragücü’nü birleştirme projesinde olumlu gelişmeler yaşandığını söylemesiyle başlayan tartışma büyüyerek devam ediyor. Ankaragücü’nün Onursal Başkanı Cemal Aydın’ın ‘Böyle bir gelişme yok’ demesinin ardından CHP’nin Ankara adayı Murat Karayalçın da Ankaragücü yönetimi ve taraftarına uyarıda bulundu: Oyuna gelmeyin



BELEDİYELER AYRIMCILIK YAPMAMALI



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Ankaragücü ile ilgili sözleri için bir açıklama yapan Karayalçın, belediyelerin olanaklarını tüm spor kulüplerine ayrımcılık yapmadan sunmaları gerektiğini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu ilkeyi bir yana bırakıp olanaklarını bir kulübe yönlendirmesi daha sonra da bu kulübü ticaretleştirmesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Karayalçın, şöyle dedi:



"Melih Gökçek’in Ankaragücü girişimleri tamamen seçim yatırımıdır. Turkcell Süper Lig temsilcileri arasında ayırım yapılıyor. Belediye’nin doğrudan ya da dolaylı, açık ya da örtülü bir şekilde sadece bir takıma yardım yapması kabul edilemez. Belediye sporla ilgili olanaklarını hem spor altyapısı için hem de var olan spor kulüplerine eşit hizmet ederek göstermelidir. Bu yapılmadı. Bunun yerine kayırmacılık yapıldı. Şimdi öyle bir arayışın, siyasi düşüncelerin etkisinde olduğunu düşünüyorum. Bu adım tamamen siyasi bir arayış için atılmıştır. Yine spor kulislerine siyaset sokulmak istenmiştir. Bu kesinlikle doğru değil ve yerel seçim öncesi yatırımdır."



BİTMEYEN METROYA PARA BULSUN



Gökçek’in "Ben bu takıma 50 milyon dolar bulurum. 50 tane müteahhit para koysa parayı buluruz" sözlerine de değinen Karayalçın, "Spor, ticaret ve siyaset Melih Gökçek’in yönetimiyle ne kadar iç içe olduğunu gösteren bir açıklamadır. Sayın Gökçek spor kulüplerinin birleşmesine para bulup oy avcılığı yapacağına, bitmeyen metro için para bulmalıydı" diye konuştu.



Göreve geldiklerinde belediyenin olanaklarını tüm Ankara kulüplerine ayrımcılık yapmadan eşitlik içinde sunacaklarını belirten Karayalçın, sözlerini şöyle tamamladı:



"Ankara Büyükşehir Belediyesi ayrımcılık yapıyor. Olanaklarını tek bir kulübe yönlendirmesi sonra da bu kulübü ticaretleştirmesi kabul edilemez. Ankaragücü’nün yönetimi ve taraftarlarının Melih Gökçek’in oy avcılığı oyununa gelmemelerini istiyorum. Göreve geldiğimizde Ankaragücü’nün bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için elimizden ne gelirse yapacağız. Ankaragücü bizim simge kulüplerimizdendir ve ligden düşmesine asla izin vermeyeceğiz. Ankaragücü seçim operasyonuyla yutulacak bir kulüp değildir.



Ankaragücü taraftarı hiç endişe etmesin. Belediye olarak, hiçbir yakınımızı, akrabamızı yönetime sokmadan Ankaragücü’nü 100. yılında layık olduğu yere getirecek bir yönetimin oluşmasında tam destek vereceğiz