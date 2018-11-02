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Ankara'da silahlı suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 17 gözaltı

Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)-ANKARA ve çevresinde son yıllarda yaralama, tehdit, şantaj, silahlı saldırı, silahlı yağma, çek senet tahsilatıve kundaklama gibi birçok eylemler ile halkın üzerine panik ve korku salarak menfaat sağladıkları tespit edilen org

02 Kasım 2018 20:11

Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)-ANKARA ve çevresinde son yıllarda yaralama, tehdit, şantaj, silahlı saldırı, silahlı yağma, çek senet tahsilatıve kundaklama gibi birçok eylemler ile halkın üzerine panik ve korku salarak menfaat sağladıkları tespit edilen organize suç örgütüne düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Ankara\'nın Polatlı ilçesinde polis ekipleri, \"Mafya Babası Uzun Ahmet\" lakabı ile tanınan şahsın çocukları olan ve \'Çınarlar gurubu\' olarak Ankara Haymana ve Polatlı\'da suç işleyen silahlı örgüt üyesi olan şüphelileri yaklaşık 10 aydır teknik ve fiziki takibe aldı. Elde edilen deliller ile birlikte operasyon kararı alan Polatlı Emniyeti bu sabah şafak vakti Ankara Özel Harekât Polis timlerinin de katılımı ile 27 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, silahlı suç örgütü lideri ve üyelerinin aralarında bulunduğu toplam 17 şüpheli şahıs gözaltına alındı, Operasyon sonucu suç örgütü çökertildi. Yapılan operasyon sonucu örgüt mensuplarının işyerleri, evleri ve otolarında yapılan aramalarda 10 adet tabanca, 5 adet tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda da mühimmat ele geçirildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Ele geçirilen silahlar
Polislerin operasyona gidişi
 

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