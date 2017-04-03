T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara’da silahlı saldırı; yaralılar var

Olay yerinde 17 adet boş kovan bulundu

03 Nisan 2017 00:59

Ankara'da kimliği tespit edilemeyen bir kişi, husumetli olduğu kişilerin üzerine ateş etmeye başladı. Saldırı sonucunda 1’i kadın 5 kişi yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi araçla olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti. Sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Saldırıda, Erkan G., Sevinç K., Hüseyin K., Hasan E. ve Enver G.’nin yaralandığı öğrenilirken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin saldırının gerçekleştiği alanda yaptığı çalışmalarda 17 adet boş kovan bulundu. Öte yandan, mermilerden bazılarının bir araca isabet ettiği görüldü.

ETİKETLER

ANKARASİLAHLI SALDIRI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24