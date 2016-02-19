Ankara’da silahlı kavga; 2 ölü

Ankara Mamak'ta sokak ortasında 3 kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Üçüncü şahıs olay yerinden aracıyla kaçtı.

Cihan Haber Ajansı'nın (CHA) haberine göre, olay, saat 05.00 sıralarında Mamak, Tuzluçayır Mahallesi, 589 Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, otomobilleriyle sokağa gelen 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada 2 kişi ağır yaralandı. Üçüncü şahıs olay yerinden otomobiliyle uzaklaştı.



İhbar üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, olay sırasında ağır yaralanan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Sokağın her iki tarafına emniyet şeridi çekildi. Cesetlerin üzeri örtüyle kapatıldı. Yapılan ilk incelemede olay yerinde 10’un üzerinde boş kovan tespit edildi. Park halindeki aracın yanındaki cesedin göğüs kısmına 3, apartman bahçesindeki cesedin ise sırt kısmına 2 kurşunun isabet ettiği öğrenildi.



Polis ekipleri sokak sakinlerinin bilgisine başvurdu. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta delil araştırması yaptı. Savcının incelemesinin ardından cesetler morga kaldırıldı. Ekipler kaçan şahsın peşine düşerken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.