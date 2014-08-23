Ankara'da silahlı çatışma, bir ölü, 4 yaralı

Ankara 'nın Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'nde polis ekiplerinin durdurmak istediği araçta bulunanlar ile polis arasında çatışma çıktı. Araçtan inen polisle çatışmaya giren ve yaralanan 1 şüphelinin kaldırıldığı hastanede öldüğü, 3 polis ve 1 kadının da yaralandığı belirtildi.

Radikal'de yer alan habere göre, polis ekipleri bugün öğle saatlerinde Ankara Dikmen'de 06 DT 3740 plakalı otomobili durdurmak istedi. Araçta bulunanlar bunun üzerine güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi. Çatışmanın bildirilmesi üzerine takviye timler sevk edilirken, bir helikopter de havadan bölgeyi kontrol etmeye başladı. Çıkan çatışmada 2 polis yaralandı. Çatışmada 4 kişinin de yaralandığı ifade edildi. İki kişi oldukları sanılan şüphelilerin sıkıştırıldığı binanın etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi.

Bölgede araştırma ve soruşturma sürdürülürken çatışmanın çıktığı bölgede 1 silah ve 50'nin üzerinde boş kovan bulundu. Öte yandan, ilk çatışmanın meydana geldiği bölgede, şüphelilere terörle mücadele ekiplerinin değil, asayiş büroya bağlı polislerin müdahale ettiği ifade edildi.

Ölen zanlının suç kaydı var

Polisle girdiği silahlı çatışmada yaralanan zanlı Bülent A.'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Zanlının birkaç aydır organize suçlarla ilgili emniyet mensupları tarafında teknik takip altında olduğu ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirtildi.

Çatışmanın; içerisinde Bülent A.'nın da bulunduğu 06 DT 3740 plakalı araç seyir halindeyken, Bülent A.'nın polis takibinde olduğunu anlamasıyla, kendisini durdurmak isteyen emniyet mensuplarına ateş açmasıyla başladığı ifade edildi.

Zanlıların içinde olduğu aracın incelemesi ve kaçan zanlının yakalanması için operasyon devam ediyor.