Ankara'da silahlı çatışma; 9 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde oto aksesuar ve modifiye ürünleri satılan iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ardından çatışma çıktı, olayda 9 kişi yaralandı.

Hürriyet’in haberine göre, Karapürçek Mahallesi Başak Caddesi'nde oto aksesuar ve modifiye ürünlerinin satıldığı iş yerine iki otomobille gelen şüpheliler, içeridekilere silahlarla ateş açarak kaçtı. İş yerindekiler de şüphelilere ateşle karşılık verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İş yeri sahibi ve çalışanlarının da arasında bulunduğu 9 yaralı, ambulanslarla Dışkapı ile Numune Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, olay yeri inceleme ekipleri detaylı araştırma yaptı. Caddedeki çok sayıda boş kovan ve iş yerinin camlarına isabet eden mermiler dikkati çekti.

Saldırının, benzer işi yapan iki akraba aile arasındaki rekabet ve husumetten kaynaklandığı iddia edildi. Bu arada, saldırıda kullanılan otomobillerden birinin, İbrahim S'nin üzerine kayıtlı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.