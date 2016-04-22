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Ankara'da silahlı çatışma; 9 yaralı

Saldırının, benzer işi yapan iki akraba aile arasındaki rekabet ve husumetten kaynaklandığı iddia edildi

22 Nisan 2016 19:41

Ankara'nın Altındağ ilçesinde oto aksesuar ve modifiye ürünleri satılan iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ardından çatışma çıktı, olayda 9 kişi yaralandı.

Hürriyet’in haberine göre, Karapürçek Mahallesi Başak Caddesi'nde oto  aksesuar ve modifiye ürünlerinin satıldığı iş yerine iki otomobille gelen şüpheliler, içeridekilere silahlarla ateş açarak kaçtı. İş yerindekiler de şüphelilere ateşle karşılık verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İş yeri sahibi ve çalışanlarının da arasında bulunduğu 9 yaralı,  ambulanslarla Dışkapı ile Numune Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, olay yeri inceleme ekipleri  detaylı araştırma yaptı. Caddedeki çok sayıda boş kovan ve iş yerinin camlarına  isabet eden mermiler dikkati çekti.

Saldırının, benzer işi yapan iki akraba aile arasındaki rekabet ve  husumetten kaynaklandığı iddia edildi. Bu arada, saldırıda kullanılan otomobillerden birinin, İbrahim S'nin  üzerine kayıtlı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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