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Ankara'da silah kaçakçılarına operasyon

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) ANKARA'da silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle liderliğini C

12 Mart 2018 21:21

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) ANKARA\'da silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle liderliğini C.Ç.\'nin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 kişi gözaltına alınırken, 5 adet tabanca, 2 adet kuru-sıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu\'nca, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkartılan, aralarında örgüt lideri C.Ç.\'nin de bulunduğu 37 şüpheliyi yakalamak için, sabah saatlerinde çok sayıda adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 29 şüpheli gözaltına alınırken, 5 adet tabanca, 2 adet kuru-sıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. 
Bu örgüte yönelik daha önce yapılan operasyonda, 17 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet faturasız av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildiği belirtilirken, firari olan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. 

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