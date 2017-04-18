Ankara’da sendika ve odalar, YSK'nın kararını protesto etti

16 Nisan'da oylanan referandumda YSK'nın kanuna aykırı bir biçimde mühürsüz zarfları geçerli saylılması yönündeki kararına tepkiler sürüyor. Ankara’da YSK önünde ve çeşitli ilçelerdeki protestoların ardından emek ve meslek örgütleri de YSK’nın mühürsüz oyları geçerli saymasına ve sandıklardaki çeşitli ihlallere tepki gösterdi.

KESK, DİSK TMMOB, Ankara Şubeleri ile ATO ve ASMMO Sakarya Caddesi’nde ortak eylem yaptı. “Yalana teslim olmayacağız” sloganlarının atıldığı eylemde açıklama yapan KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Devrim Kahraman, baskı ve adaletsiz koşullarıdaki kampanya süreci, seçim günü yaşanan gizli oy açık sayım ihlali, mühürsüz pusula ve zarfların geçerli sayılması, seçim bölgelerinde müşahitlere ve tarafsız gözlemcilere yönelik baskılar, Anadolu Ajansı’nın yayınları, YSK’nın kanuna aykırı açıklama ve kararları nedeniyle referandumun meşru olmadığını söyledi. Her şeye raağmen bu eşitsiz yarışta seçmenin yarısının anayasa paketini reddettiğini belirten Kahraman, “Anayasalar toplumsal sözleşmeler olduğuna göre hazırlanışından oy sunumuna kadar bütün süreçlerinin demokratik olması gerekir. İktidar 16 Nisan referandumunun sonuçlarına dayanarak ülkeyi yönetemez. Bu nedenle 16 Nisan Referadumu ipital edilmelidir. OHAL kaldırılmalı, demokratik-katılımcı, toplumun genelinin katıldığı, sivil-demokratik bir anayasa hazırlanmalıdır” dedi.