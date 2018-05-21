Ankara'da sel sonrası temizlik ve onarım çalışmaları başladı

ANKARA\'da dün etkili olan dolu ve aşırı yağışın neden olduğu selin izleri siliniyor. Mamak\'taki selde hasar gören evler temizlenerek araçlar kaldırılırken; Bahçelievler Mahallesi\'nde çöken yolun onarılması için çalışma başlatıldı.



Dün akşam saatlerinde Çankaya ve Mamak ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı felç etti. Yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanak sonrası meydana gel sel nedeniyle onlarca evi ve işyerini su bastı. Mamak\'ta Kartaltepe Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi Çağlayan Sitesi\'nde ise 8 araç sel nedeniyle zarar gördü. Park halindeyken sel sularına gömülen araçlar, sürüklenerek enkaz haline geldi. Cadde üzerindeki Çağlayan Sitesi\'nin zemin katında bulunan 4 daire de sel suları ile doldu. Selde zarar gören araçlar, polis tarafından tutanak tutulduktan sonra kaldırıldı. Çamur içindeki evler ise belediye ekipleri tarafından temizlendi.



Evlerinin kullanılamaz hale geldiğini belirten Çağlayan Sitesi Yöneticisi Yavuz Irmak, \"Dün dolu ve şiddetli yağış sonrası yukarından gelen sel istinat duvarımızı yıktı. Burada 4 dairemiz, kazan dairemiz, elektirk odalarımız hasar gördü. Dairelerimiz kullanılamaz hale geldi\" diye konuştu.

Bahçelievler Mahallesi\'nde Akdeniz Caddesi sel nedeniyle çöken yolun onarılması için de belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:

-Çöken yoldan görüntü

-Zarar gören evlerden görüntü

-Selde hasar gören araçlar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)