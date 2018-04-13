T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, Şeker-İş Sendikası üyelerince şeker fabrikalarının özelleştirilme sürecine karşı eylem yapıldı

13 Nisan 2018 15:26

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da, Şeker-İş Sendikası üyelerince şeker fabrikalarının özelleştirilme sürecine karşı eylem yapıldı.
Şeker-İş Sendikası tarafından Etimesgut Şeker Fabrikası önünde düzenlenen eyleme bir grup CHP\'li milletvekili, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Türk-İş Başkanlar Kurulu üyeleri, şeker fabrikası çalışanları ve Ankaralılar katıldı. Polisin güvenlik önlemi aldığı eyleme katılanlar, alana üzerleri aranarak, alındı. Yaklaşık 500 kişi, \'Şeker vatandır, vatan satılamaz\' sloganı attı.
Etimesgut Şeker Fabrikası önünde toplanan kalabalığa seslenen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, \"Bu mesele, Türkiye\'yi ilgilendiriyor. Sıradan bir iş yerinde özelleştirme, diye bakamazsınız. Çünkü bir slogan var Türkiye\'de, \'Şeker vatandır, vatan satılmaz\'. Vatan satıldıktan sonra herkes toprağın altına girsin, bir kıymeti yok ki. Onun için bu kurum bizim için siyasilerimiz önemli. Herkes aklını başına alsın. Bu fabrikalar özelleşirse kapanırsa nişasta bazlı şeker lobisine prim vermiş olursunuz. Meydanı onlara bırakmış olursunuz.\" dedi.
Başkan Atalay, şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için topladıkları imzaları Başbakan Binali Yıldırım\'a teslim ettiklerini hatırlatarak, bu karardan geri dönülmesini istedi.
Öte yandan fabrika girişinde TOMA\'ların bekletildiği görüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa TURAPOĞLU Muhammet BAYRAMANKARA DHAANKARASendikasıEtimesgutFabrikasıCHPTürkİş Başkanı Ergün Atalay Türkİş Başkanlar KuruluAnkaralılarPolisinYaklaşıkTürkİş Başkanı Ergün AtalayTürkiyeSıradanVatan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24