Ankara’da seçim gerilimi tırmanıyor



30 Mart yerel seçimlerine şaibe karıştığı iddiaları Türkiye’yi yeniden seçim öncesinin gergin atmosferine taşıdı. Hem iktidardaki AKP’den hem de ana muhalefet partisi CHP’den gelen itirazlarla birlikte 10 ilde seçim sonuçları sorgulanır oldu. Türkiye genelinde 6 ilde oyların yeniden sayılması istendi. Ankara, İstanbul, Adana, Hatay ve Ağrı’daki seçim sonuçları en tartışılır sonuçlar olarak kayıtlara geçti.

Ankara’da rakibi AKP’li Melih Gökçek’le kıyasıya yarışan CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, kesin olmayan seçim sonuçları açıklandıktan sonra “150 sandıkta usulsüzlük yapıldığı, 30 binden fazla oyun da kaydırıldığı” gerekçesiyle ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu. Yavaş, “Kirli siyasete rağmen kazandığımıza inanıyorum. Oyumuzu çaldırmayacağız” dedi. Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle’de oyların yeniden sayılmasını isteyen Mansur Yavaş, “Sonuna kadar oyların takipçisi olacağız. Gerekirse Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru da yaparız” açıklaması yaptı. Yavaş, bu açıklamasının ardından Twitter hesabından CHP Genel Merkezi’nde tutanakların taranması işleminin sürdüğüne gönderme yaptı ve “Ankara’da 65 bin oyla farkla öndeyiz” duyurusunda bulundu.

“Sokakları karıştırıyorlar”

Mansur Yavaş’ın açıklamalarının ardından kesin olmayan sonuçlara göre Ankara’da belediye başkanlığı görevini yeniden kazandığını açıklayan AKP’li aday Melih Gökçek basın toplantısı yaptı. CHP’nin seçim kurulları üzerinde baskı kurmaya çalıştığını iddia eden Gökçek'in, Yavaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun temel hedefinin ‘sokakları karıştırmak’ olduğunu dile getirmesi dikkat çekti.

YSK önünde toplanan Yavaş yanlısı seçmenlerin protestolarına işaret eden Gökçek, Yavaş ve Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu anlattı ve “Sokaklar karışırsa sorumlusu CHP’dir” dedi. Gökçek’in bir hedefi de hükümetle büyük çatışma yaşayan Fethullah Gülen cemaati oldu. Gökçek, cemaatin öğrenci yurtlarına talimat verdiğini ve öğrencileri seçimleri protesto için sokağa dökmek istediğini iddia etti.

Polisten ağır müdahale

Gökçek’in açıklamalarının hemen ardından YSK önünde seçim sonuçlarını protesto eden seçmenlere polisin ağır müdahalesi dikkat çekti. “Tutanaklar değiştirildi, oylar yeniden sayılsın” diyen seçmenlerin trafiği aksattığını gerekçe gösteren polis, protestoculara biber gazı, tazyikli sus ve ses bombasıyla müdahale etti. Polisin müdahalesine rağmen YSK önünden ayrılmak istemeyen seçmenlerin dağılması için araya CHP’li Levent Gök de girdi. Gök, polis aracından seçmenlere “Oylarımızın takibindeyiz. Burada yapacak bir şey yok” diye seslendi.

Polis daha sonra YSK önüne bariyer kursa da, protestocular dağıldıkları ara sokaklardan yeniden YSK önüne doğru ilerledi. Protestocular ile polis arasındaki gerilimin sürdüğü YSK önünde, “Oylar yeniden dağılsın. Oylarımız çalınmasın” sloganları atıldı. Ankara’da gergin noktalardan biri de Yenimahalle İlçesi. Bu ilçede de seçim sonucuna itiraz eden Yavaş yanlıları, Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde toplanmış durumda. Polis, kültür merkezinin önüne barikat kursa da, seçmenler buradan ayrılmamakta ısrar ediyor.

Ankara'da kesin olmayan sonuçlara göre AKP’li Gökçek’in oy oranı yüzde 44.9, CHP’nin belediye başkan adayı Mansur Yavaş’ın oy oranı yüzde 43.8 olarak kayıtlara geçti. Gökçek, oylarının eksik olduğunu belirtirken, kesin sonuçlarla birlikte 10 bin oy daha alacaklarını iddia etti. Yavaş ise Ankara’da kazananın kendisi olduğu iddiasını sürdürüyor.

Oylar yeniden sayılacak

Öte yandan, seçimleri 1 oy farkla AK Partili adayın kazandığı Yalova'da, yapılan itirazlar üzerine, 126 sandıktaki oyların yeniden sayılacağı açıklandı. Yalova İl Seçim Kurulu, CHP ve AK Parti'nin seçim sonuçlarına yaptığı itirazları kabul etti. Resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Yakup Koçal'ın, CHP'li aday Vefa Salman'dan bir oy fazla aldığı açıklanmıştı.