Ankara'da savaş karşıtlarına polis müdahalesi!

Ankara'da savaş karşıtı gösteri yapanlar, tezkerenin görüşüldüğü TBMM'ye yürümek istedi. Polis ekipleri TBMM'ye yürümek isteyen gruba biber gazı ile müdahale etti.

Ankara'da Meclis'e yürümek isteyen savaş karşıtı gruba polis biber gazı ile müdahalede bulundu. Meclis'in karşısında oturma eylemi yapan grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Halk Evleri'ne üye yaklaşık 50 kişilik grup, "Savaşa hayır" pankartı açıp, sloganlar atarak Meclis'e yürüdü. Konur Sokak'tan Akay girişine kadar yürüyen grup, burada polis barikatı ile karşılaştı. Grup, Meclis'in karşı tarafında kurulan barikatla durduruldu. Bunun üzerine, eylemciler, Meclis'e girmek için polis barikatına yüklendi. Polis, grubu yürütmeyerek biber gazı ile müdahale etti. Polisin müdahalesi ile çok sayıda eylemci fenalık geçirdi. Ardından polis barikatı önünde oturarak eyleme devam eden grup, kısa süre sonra tekrar yürümek istedi.

Polis, biber gazı ile gruba ikinci kez müdahalede bulundu. Eylemciler, yaklaşık 1 saatlik beklemenin ardından basın açıklaması yaptı ve slogan atarak dağıldı.

Savaş karşıtları Taksim'de buluşuyor

Siyasi parti, sendika, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri, Suriye ile Türkiye arasında olası savaş ihtimaline karşı bu akşam saat 19.00'da Taksim'de olacak ve "Türkiye halkları savaş istemiyor" diyecek.

Siyasi parti, sendika, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri, Suriye ile Türkiye arasında olası savaş ihtimaline karşı bu akşam saat 19.00'da Taksim'de olacak.

Urfa'nın Akçakale ilçesine düşen bomba sonucu beş kişinin ölmesinin ardından Başbakanlık'tan "Suriye'deki hedefleri vurduk" açıklaması geldi. Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Suriye'ye askeri müdahale tezkeresini görüşmeye başladı.

Akşamki eylem için yapılan çağrıda şöyle dendi:

"AKP'nin emperyalistlerin teşviki ile sürdürdüğü bölgesel savaş çığırtkanlığı, Suriye'de iç savaşı kışkırtma hamleleri, giderek tırmandırdığı savaş politikaları Akçakale'de yitirilen canların sorumlusudur. AKP savaş kışkırtıcı çizgisiyle çatışmaları Türkiye-Suriye sınırına çekip 5 insanımızın ölümüne neden olmuştur. Bununla yetinmeyen AKP Suriye'yi vurarak, Meclis'e tezkere getirerek ülkeyi savaşa sokmaya dönük bir adım daha atmıştır. Türkiye halkları savaş istemiyor. İçerde ve dışarda AKP'nin savaş politikalarının karşısında duracağız."

Halkevleri, Halkların Demokratik Kongresi İstanbul Meclisi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul Koordinasyon Kurulu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İstanbul Şubeler Platformu, İstanbul Tabip Odası, Eczacılar Odası İstanbul Şubesi.