Ankara'da Şap Enstitüsü'nün de bulunduğu arazide inşaat alanı 10 kat arttırıldı

Ankara’da şap hastalığına yönelik çalışmalar yürüten tarihi Şap Enstitüsü’nün de içinde bulunduğu ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na ait 120 bin metrekarelik bölgede yapılan imar değişikliği ile 10 kat daha büyük bir alan inşaata açıldı. Kararın ağaç katliamına neden olacağı iddia ediliyor.

Hürriyet’ten Deniz Gürel’in haberine göre; Ankara’da binlerce ağacın yer aldığı içinde tarihi Şap Enstitüsü’nün de bulunduğu 120 bin metrekarelik alanda 10 kat inşaat yoğunluk artışına gidildi. Bu düzenleme yapılacak bir inşaat çalışmasında arazideki binlerce ağacın kesilmesi gündeme gelecek. Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Üyesi BBP’li İbrahim Uyar imar değişikliğinin ağaç katliamına yol açacağını savundu.

Atatürk Orman Çiftliği içinde hizmet vermekte olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Genel Müdürlüğü’nün mevcut arazisi, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’ne tahsis edilince yeni yer arayışına girildi. Önce Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na ait arazi Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na tahsis edildi. Ankara’nın en işlek ana arteri olan Eskişehir Yolu üzerinde ODTÜ’nün hemen karşısında binlerce yetişkin ağacın yanı sıra Şap Enstitüsü’nün de bulunduğu yeri gören yetkililer, 0.25 olan inşaat yapma hakkını 10 kat artırarak 2.5’a çıkardı. Böylelikle 30 bin metrekare inşaat izni olan alanda 300 bin metrekare inşaat yapılabilecek.

Büyükşehir'den görüş istedi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çok tartışılacak bu imar değişikliğiyle ilgili 7 Temmuz’da Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yazı yazarak görüş istedi. Belediyen İmar Müdürlüğü’nün yaptığı incelemelerde ise özetle şu çekincelere yer verildi:

“İmar Planına esas jeolojik etüt raporunun olmadığı, malik Milli Emlak Müdürlüğü’nün görüşünün alınmadığı, alanda mevcut Şap Enstitüsü’nün taşınmasına yönelik plan ve programın olmadığı vb. eksiklikler içeren plan değişikliğinde ayrıca yola cephesi olmayan bir parsel üretilmesi mümkün olmadığı için iki ayrı resmi kurum alanı oluşturulmasının mümkün olmadığı, emsal 0.25’ten emsal 2.5’a çıkarılmasıyla istenen inşaat alanı artışının hangi resmi kurum için kullanılacağının da belirsizlik taşıdığı hususları tespit edilmiştir.”

Karar oy çokluğuyla onaylandı

Tüm çekincelere rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, imar değişikliği talebini Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havale etti. Geçtiğimiz hafta toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ise değişiklik kararı CHP, MHP ve BBP’li meclis üyelerinin ret oylarına rağmen 14 Ağustos’ta oy çokluğuyla onaylandı. Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Üyesi BBP’li İbrahim Uyar, çekincelere rağmen onaylanan karara ilişkin şunları söyledi:

'Şehrin dışı tercih edilmeli'

“Kamu için yapılan imar değişikliğine sözümüz yok, ama yer seçimi yanlış. Ormanlık alanda 30 bin metrekarelik inşaat alanının 300 bine çıkarılması ağaç katliamını kaçınılmaz kılıyor. Ankara’nın merkezinde hem de ormanlık alanda böylesine büyük bir inşaatı yapmak yerine şehrin dışı tercih edilse daha doğru olur. Bu karar hayata geçirilirse hem yüzlerce yetişkin ağaç kesilecek hem de kente trafik yükü oluşturacak. Bakanlık kararını yeniden gözden geçirmeli”

Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi’nin hazırladığı raporda ise şöyle deniliyor: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün yazısı ile Ankara ili Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesi 27035 ada 7 no’lu parselde 1/5000-1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine ilişkin İdaremiz görüşünün bildirilmesi istenmektedir. Bakanlığın yazısında sadece 27035 ada 7 no’lu parsele ilişkin görüşümüz istenirken yapılan değişikliğin onama sınırının 7 no’lu parsel dışında 8,9 ve 10 no’lu parselleri ve çevresini kapsadığı ifade ediliyor.”