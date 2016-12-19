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BBC Türkçe

Ankara'da saldırıya uğrayan Andrey Karlov kimdir?

Büyükelçi Andrey Karlov'a, Ankara'da bir sergiyi ziyareti sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Karlov'un ağır yaralı, saldırganın ise hala binanın içinde olduğu bildiriliyor.

19 Aralık 2016 22:14

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov'a, Ankara'da silahlı saldırı düzenlendi. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bir resim sergisini ziyareti sırasında saldırıya maruz kalan Karlov'un ağır yaralandığı bildiriliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Karlov'un vurulduğunu teyit etti. Açıklamada, "Durumuyla ilgili henüz kesin bir bilgi yok" denildi.

CNNTürk televizyonu ise hastanede üç yaralı olduğunu ancak bu kişiler arasında büyükelçinin olmadığını bildirdi.

Saldırı sırasında olay yerinde bulunan Hürriyet muhabiri Haşim Kılıç, CNNTürk televizyonuna olayı şöyle aktardı:

"Elçinin arkasında duran takım elbiseli bir adam vardı, önce havaya ateş açtı, ardından büyükelçiyi arkadan vurdu. Saldırgan Halep'le ilgili şeyler söyledi. Sonra insanların dışarı çıkmasını istedi, herkes dışarı çıktı. Sonra elçinin yerde yatan bedenine birkaç el daha ateş açtı. İçeriye polis kimliği göstererek girdiği ve Rus büyükelçinin kendi koruması olduğu söyleniyor."

Andrey Karlov, Temmuz 2013'te Ankara'ya Büyükelçi olarak atanmıştı.

Karlov, 1954 yılında Moskova'da doğdu ve diplomatik kariyerine 1976 yılında başladı. Daha önce hem Kuzey hem Güney Kore'de görev yaptı. Çok iyi düzeyde Korece biliyor.

Türkiye'ye atanmadan önce 6 yıl boyunca Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda Konsolosluk İşleri Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

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