Ankara'da 'sahte reçete' operasyonu: 18 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen \'sahte reçete\' soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan 10\'u doktor, 20 şüpheliden 18\'i, polis ekipleri tarafından şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Ankara\'da pahalı kanser ilaçlarının hasta olmayan kişiler üzerine yazdırılıp yurt dışına satılarak haksız kazanç elde edildiği, devletin bu yolla zarar uğratıldığı ve ilaçların bir kısmının Habur Sınır Kapısı\'ndan yurt dışına çıkarılarak terör örgütü PKK\'ya gönderildiğine ilişkin daha önce Başbakanlık İletişim Merkezi\'ne ihbarda bulunuldu. İhbarı değerlendiren Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Soruşturma kapsamında, geçen 3 Temmuz\'da ve 19 Eylül\'de yapılan birinci dalga operasyonda, yaklaşık 2 bin kutu ilaç ele geçirilirken, 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6\'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 17 kişi adliye kontrol şartıyla, diğer şüpheliler ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.



OPERASYONDA İKİNCİ DALGA

Bugüne kadar birinci dalga kapsamında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda yakalanan şüphelilerin ifadeleri ve ele geçirilen ilaçların karekod bilgileri değerlendirildi. Bu bilgiler üzerinden, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda 10\'u doktor, 20 şüphelinin hasta olmayan kişiler adına aldıkları ilaçları para karşılığında sattıkları tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 18\'ini gözaltına aldı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)-