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Ankara'da sağanak etkili oldu, bazı bölgelerde araçlar mahsur kaldı

Ankara'da etkili olan sağanak yağış, etkisini gösterdiği bazı bölgelerde su birikintilerine ve araçların mahsur kalmasına neden oldu

21 Haziran 2018 20:30

Ankara\'da etkili olan sağanak yağış, etkisini gösterdiği bazı bölgelerde su birikintilerine ve araçların mahsur kalmasına neden oldu. Çankaya ilçesinde Dikmen Caddesi\'nde biriken su nedeni ile bazı araçlar su içinde kaldı. 

METEOROLOJİ İKAZ ETTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için saat 16:20 ile 19:00 arası  \'Gök gürültülü sağanak yağış\' uyarısında bulunarak vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışına karşı ikaz etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Caddeden ve su birikintisinde kalan araçlardan görüntüler

Haber - Kamera :Muhammet BAYRAM, ANKARA (DHA)

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