T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da Rus diplomat alarmı; köye sığındı!

Jandarma ekipleri, gece saat 01.30 sıralarında Anelkof'un aracını dağ yolunda çamura saplanmış halde buldu

18 Ocak 2018 06:51

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde görevli diplomat Aleks Anelkof’tan 6 saat boyunca haber alınamayınca başkentte emniyet güçleri alarma geçti. Cep telefon sinyaline son olarak Elmadağ’da ulaşılan Anelkof’un aracının kontrolden çıkması sonucu çamura saplandığı, cep telefonun şarjının bitmesi nedeniyle de kimseye ulaşılamadığı belirlendi.

Önceki gün öğle saatlerinde aracıyla evinden ayrılan Anelkof’a, akşam saat 19.30’dan sonra ulaşılamayınca ailesi ve büyükelçilik yetkilileri, 112 çağrı merkezini arayarak kayıp ihbarında bulundu. Bu ihbar üzerine jandarma ve polis harekete geçerken, kentte de alarm verildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, arama çalışması başlatılırken Anelkof’un cep telefonun son kez Elmadağ ilçesinde sinyal verdiği belirlendi. Bunun üzerine arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı, iz köpekleri ve el fenerleriyle bölge didik didik arandı.

Köye sığınmış

Elmadağ Jandarma ekipleri, gece saat 01.30 sıralarında Anelkof’un aracını dağ yolunda çamura saplanmış halde buldu.

Çevre köylere bakan Jandarma ekipleri, Anelkof’un da Evciler Köyü’ne sığındığını belirledi. Anelkof’un aracının çamura saplanmasından sonra cep telefonun şarjının bitmesi nedeniyle kimseye haber veremediği, ardından yürüyerek köye sığındığı bildirildi.

Jandarma tarafından köyden alınan Anelkof bilgisine başvurulduktan sonra evine bırakılırken, çamura saplanan aracı da kurtarıldı. 

ETİKETLER

rudiplomathaberaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24