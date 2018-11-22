Ankara'da Roma ve Bizans dönemine ait 108 sikke ele geçirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait 108 sikke ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, şehir dışından tarihi eser getiren 2 kişinin bunları Ankara\'da satacağı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Kültür Büro ve Emtia Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi takibe aldı. Şüpheli K.Y. ve M.K., polis ekiplerinin Yenibatı Mahallesi\'nde düzenlendiği operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 108 sikke ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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